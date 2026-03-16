11:46  16 березня
В Одесі сміттєвоз на смерть збив чоловіка
11:27  16 березня
СБУ затримала дезертира, який коригував російські атаки по Дніпру
10:26  16 березня
Паралімпіада-2026 завершилася: Україна здобула 19 медалей
16 березня 2026, 08:18

Окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області: шестеро поранених

16 березня 2026, 08:18
Фото: ОВА
Загалом протягом минулої доби окупанти завдали 710 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Військові РФ застосували різні види озброєння:

  • Авіація: росіяни здійснили 18 ударів, зокрема по Оріхову, Гуляйпільському та Малокатеринівці.
  • Безпілотники: 401 дрон атакував Запоріжжя, Степногірськ, Гуляйполе та інші громади.
  • РСЗВ: зафіксовано 5 обстрілів по Залізничному, Варварівці та Новоданилівці.
  • Артилерія: 286 ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Гуляйполю та ще 14 населених пунктах.

Внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району отримали поранення шестеро людей. Надійшли 88 повідомлень про пошкодження будинків, об’єктів інфраструктури та автівок.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками – поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки горіли будинки, постраждали три людини.

Запорізька область війна обстріли постраждалі наслідки атака
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Прикордонники Сумського загону показали, як ефектно нищать окупантів
16 березня 2026, 12:55
На Хмельниччині іномарка вилетіла з дороги в дерево: водій загинув, пасажир у лікарні
16 березня 2026, 12:49
Запоріжжя під обстрілом: із-під завалів врятували жінку та 15-річну дівчину
16 березня 2026, 12:23
Вибух у комунальній квартирі у Києві: чоловік хизувався гранатою перед сусідами
16 березня 2026, 12:07
Напад на патрульних у Запоріжжі: загинув військовий, який самовільно залишив частину
16 березня 2026, 11:58
В Одесі сміттєвоз на смерть збив чоловіка
16 березня 2026, 11:46
До 50 тис. пачок сигарет щодня: на Черкащині ліквідували підпільну фабрику
16 березня 2026, 11:34
СБУ затримала дезертира, який коригував російські атаки по Дніпру
16 березня 2026, 11:27
Поліцейські шукають очевидців смертельної ДТП на Львівщині
16 березня 2026, 11:10
На Волині жінка поранила знайому ножем: підозрювана затримана
16 березня 2026, 10:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Віктор Ягун
Всі блоги »