Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджені навчальний заклад, а також багатоквартирні будинки поруч.

На щастя, жертв чи постраждалих немає.

"Адміністрація району вже на місці та фіксує пошкодження. Будемо приступати до ліквідації наслідків атаки", – зазначив мер.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками – поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки горіли будинки, постраждали три людини.