Фото: Білогородська тергромада

У ніч на 28 січня російська армія вчергове атакувала ударними дронами територію Київської області

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка.

Ще четверо людей звернулися за меддопомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, у чоловіка – отруєння продуктами горіння. Усім постраждалим надали необхідну допомогу на місці.

Як повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко, внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання дрона. Пошкоджений багатоповерховий будинок, виникла пожежа – її ліквідовують.

На місці працюють всі профільні служби – рятувальники, медики та інші служби реагування.

Зазначається, що на час проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт поблизу пошкодженого будинку буде забезпечена цілодобова охорона громадського порядку та майна мешканців.

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок, є постраждалі.