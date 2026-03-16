11:46  16 березня
В Одесі сміттєвоз на смерть збив чоловіка
11:27  16 березня
СБУ затримала дезертира, який коригував російські атаки по Дніпру
10:26  16 березня
Паралімпіада-2026 завершилася: Україна здобула 19 медалей
UA | RU
UA | RU
16 березня 2026, 07:39

СБУ затримала працівника НАБУ біля Сум: що кажуть в спецслужбі

16 березня 2026, 07:39
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На блокпості при в'їзді до Сум Служба безпеки затримала співробітника Національного антикорупційного бюро. У спецслужбі пояснили, що діяли відповідно до встановлених алгоритмів перевірки підозрілих осіб

Про це інформує пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій. Він не назвав місце роботи і на підтвердження особи показав лише сторінку мобільного застосунку "Дія".

Крім того, під час перевірки його контактів нібито було виявлено російські номери телефонів.

У спецслужбі наголосили, що під час повномасштабної війни співробітники СБУ цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим у прифронтових регіонах, зокрема на сумському напрямку. Саме тому було ініційовано посилену перевірку працівника НАБУ.

У СБУ підкреслили, що діяли виключно в межах чинного законодавства та відповідно до процедур для забезпечення безпеки цивільних та військових.

"Будь-які маніпуляції з цього приводу неприпустимі", – додали в спецслужбі.

Нагадаємо, 15 березня у Національне антикорупційне бюр заявили про безпідставне затримання їхнього співробітника. Він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
