СБУ затримала працівника НАБУ біля Сум: що кажуть в спецслужбі
На блокпості при в'їзді до Сум Служба безпеки затримала співробітника Національного антикорупційного бюро. У спецслужбі пояснили, що діяли відповідно до встановлених алгоритмів перевірки підозрілих осіб
Про це інформує пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Зазначається, що чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій. Він не назвав місце роботи і на підтвердження особи показав лише сторінку мобільного застосунку "Дія".
Крім того, під час перевірки його контактів нібито було виявлено російські номери телефонів.
У спецслужбі наголосили, що під час повномасштабної війни співробітники СБУ цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим у прифронтових регіонах, зокрема на сумському напрямку. Саме тому було ініційовано посилену перевірку працівника НАБУ.
У СБУ підкреслили, що діяли виключно в межах чинного законодавства та відповідно до процедур для забезпечення безпеки цивільних та військових.
"Будь-які маніпуляції з цього приводу неприпустимі", – додали в спецслужбі.
Нагадаємо, 15 березня у Національне антикорупційне бюр заявили про безпідставне затримання їхнього співробітника. Він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.