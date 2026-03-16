СБУ затримала працівника НАБУ біля Сум: що кажуть в спецслужбі

На блокпості при в'їзді до Сум Служба безпеки затримала співробітника Національного антикорупційного бюро. У спецслужбі пояснили, що діяли відповідно до встановлених алгоритмів перевірки підозрілих осіб

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій. Він не назвав місце роботи і на підтвердження особи показав лише сторінку мобільного застосунку "Дія".

Крім того, під час перевірки його контактів нібито було виявлено російські номери телефонів.

У спецслужбі наголосили, що під час повномасштабної війни співробітники СБУ цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим у прифронтових регіонах, зокрема на сумському напрямку. Саме тому було ініційовано посилену перевірку працівника НАБУ.

У СБУ підкреслили, що діяли виключно в межах чинного законодавства та відповідно до процедур для забезпечення безпеки цивільних та військових.

"Будь-які маніпуляції з цього приводу неприпустимі", – додали в спецслужбі.

Нагадаємо, 15 березня у Національне антикорупційне бюр заявили про безпідставне затримання їхнього співробітника. Він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.