Побиття судді в Дніпрі: ТЦК та СП спростовує причетність до інциденту

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Дніпрі спростовує будь-яку причетність до інциденту з побиттям судді

Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що у соціальних мережах з'явилося відео, на якому чоловік стверджує, що жінку-суддю побили нібито представники ТЦК та СП. Проте жодних підтверджень цих слів не надано.

У командуванні наголошують, що у випадку появи у мережі відеоматеріалів про нібито "зловживання" чи "порушення прав" з боку ТЦК та СП необхідно ретельно перевіряти джерела інформації.

Не слід довіряти маніпулятивним "вкидам", які можуть бути частиною ворожої пропаганди або використовуватися для інформаційно-психологічного впливу.

Правоохоронці закликають усіх, хто став свідком правопорушень чи конфліктних ситуацій, звертатися за телефонами гарячих ліній:

Командування Сухопутних військ ЗС України: 0 800 301 937

Дніпропетровський ОТЦК та СП: 0 800 507 089

Нагадаємо, 13 березня невідомі у балаклавах напали на суддю Індустріального районного суду Дніпра. Жінку вдарили по голові, застосували перцевий балончик та намагалися силою затягти в авто. Також постраждав чоловік потерпілої, який перешкодив викраденню.