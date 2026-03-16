Українські військові знищили два російських зенітно-ракетних комплекси вартістю $25 мільйонів кожен

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи Сил оборони України вчора та у ніч на 16 березня завдали уражень по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління противника.

Зокрема зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "ТОР-М1" у районі Коробкиного (Луганщина), а також зенітного ракетного комплексу "ТОР" поблизу Балашівки (Запорізька область). Крім того, уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного (Донецька область).

Також підрозділи Сил оборони України били по пунктах управління противника.

