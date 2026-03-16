16 березня 2026, 16:48

Прикордонники Чернігівського загону знищили мобільну вогневу групу ворога

фото: ДПСУ
Мобільна вогнева група РФ вийшла на позиції українських прикордонників і була розбита

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Дрони пілотів 105 прикордонного загону імені князя Володимира не залишили жодних шансів автотранспорту, зброї, боєкомплекту і обладнанню агресора.

У результаті нальоту на росіян було знищено:

  • "ГАЗ-34" із засобом РЕБ, встановленим крупнокаліберним кулеметом та БК до нього;
  • "УРАЛ" із засобом РЕБ та БК;
  • Гармата МСТА-Б 2А65 152 мм.

Нагадаємо, на Чернігівщині біля блокпоста вибухнув ворожий дрон. Внаслідок атаки постраждали українські військові.

Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
