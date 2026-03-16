Прикордонники Чернігівського загону знищили мобільну вогневу групу ворога
Мобільна вогнева група РФ вийшла на позиції українських прикордонників і була розбита
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Дрони пілотів 105 прикордонного загону імені князя Володимира не залишили жодних шансів автотранспорту, зброї, боєкомплекту і обладнанню агресора.
У результаті нальоту на росіян було знищено:
- "ГАЗ-34" із засобом РЕБ, встановленим крупнокаліберним кулеметом та БК до нього;
- "УРАЛ" із засобом РЕБ та БК;
- Гармата МСТА-Б 2А65 152 мм.
Нагадаємо, на Чернігівщині біля блокпоста вибухнув ворожий дрон. Внаслідок атаки постраждали українські військові.
