26 января 2026, 14:57

Из-за ночной атаки РФ зафиксировано обесточивание в двух областях

26 января 2026, 14:57
иллюстративное фото: из открытых источников
Армия РФ ночью атаковала объекты энергетики Украины. В результате были зафиксированы обесточивание в двух регионах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг первого заместителя Министра энергетики Украины Артема Некрасова по поводу оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 26 января

По его словам, в результате ночных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители на Харьковщине и Донбассе. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Также отмечается, что в Киеве и в Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

"Ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения. Возврат к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что во всех регионах Украины используются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах вынужденно применяются аварийные отключения.

Как сообщалось, в ночь на 26 января враг атаковал Украину 138 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды".

война Минэкоэнерго энергетика атака отключения света
