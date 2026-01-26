Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 1020 окупантів, три танки, одну бронемашину, 32 артилерійські системи, а також 148 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.01.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, бійці Центру "Альфа" СБУ за минулий рік знищили російські системи ППО на 4 мільярди доларів.