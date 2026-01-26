08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
07:50  26 січня
На Харківщині Ford після заносу залетів на припаркований автомобіль
18:14  25 січня
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
26 січня 2026, 08:30

Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 110 зі 138 російських безпілотників

26 січня 2026, 08:30
Фото: Telegram/Zelenskiy/Official
У ніч на 26 січня ворог атакував Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 110 ворожих безпілотників на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Атака на Україну 26 січня 2026 року

Нагадаємо, 25 січня російські окупанти атакували Дружківку Донецької області, використавши РСЗВ "Смерч". Загинула пенсіонерка, ще троє людей поранені.

