22 січня 2026, 21:04

Київстар готується придбати Comfy вже наступного тижня, – Forbes

22 січня 2026, 21:04
Фото: ілюстративне
Київстар продовжує масштабну експансію на українському ринку, готуючи нову угоду у сегменті роздрібної електроніки

Про це пише Forbes Україна, передає RegioNews.

Мобільний оператор "Київстар" готується придбати мережу магазинів електроніки Comfy. Про це повідомляє Forbes Україна, зазначаючи, що оголошення про угоду може відбутися вже наступного тижня.

З 2023 року Київстар активно інвестує в українські компанії, прагнучи трансформуватися з мобільного оператора на провайдера цифрових послуг. Загальні інвестиції компанії в Україні сягнули $880 млн, і близько 20% цих коштів пішло на купівлю інших компаній. За оцінками Forbes Ukraine, у 2025 році на M&A-компанії Київстар витратив близько $175 млн.

Раніше компанія завершила кілька великих угод, серед яких придбання сервісу онлайн-виклику авто Uklon, сонячної електростанції "Санвін 11" у Житомирській області та збільшення частки у медичному сервісі Helsi. Як відзначають експерти, купівля Comfy може стати наступним кроком у масштабній стратегії Київстару щодо розширення присутності у сегменті цифрових та технологічних послуг.

Компанія не розкриває подробиць угоди, включно з фінансовими умовами та термінами закриття, проте очікується, що придбання Comfy дозволить Київстару зміцнити позиції на ринку роздрібної електроніки та інтегрувати нові сервіси для споживачів.

Раніше повідомлялося, послуга національного роумінгу, запроваджена на початку повномасштабної війни для перемикання між мережами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт, працюватиме й після завершення воєнного стану.

22 січня 2026
