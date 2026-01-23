22:31  23 січня
23 січня 2026, 22:02

Побажав світла та любові: боксер Усик звернувся до українців із Таїланду

23 січня 2026, 22:02
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Олександр Усик перебуває у відпустці в Таїланді. Щоб підтримати українців боксер записав відео з побажаннями

Про це повідомляє RegioNews із посилання на ролик спортсмена у соцмережі.

Український боксер в першу чергу побажав своїм співгромадянам світла – ймовірно, йшлося більше про духовне, ніж безпосередньо про освітлення в домівках, без якого зараз доводиться жити сотням тисяч людей по всій Україні через російські атаки.

Усик додав, що також бажає "великого серця, любові та хорошого почуття гумору".

Нагадаємо, українець Олександр Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) за версією ESPN.

