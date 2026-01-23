19:08  23 января
23 января 2026, 22:02

Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда

23 января 2026, 22:02
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Александр Усик находится в отпуске в Таиланде. Чтобы поддержать украинцев, боксер записал видео с пожеланиями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ролик спортсмена в соцсети.

Украинский боксер в первую очередь пожелал своим согражданам света – вероятно, речь шла больше о духовном, чем непосредственно об освещении в домах, без которого сейчас приходится жить сотням тысяч людей по всей Украине из-за российских атак.

Усик добавил, что также желает "большого сердца, любви и хорошего чувства юмора".

Напомним, украинец Александр Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров вне зависимости от веса) по версии ESPN.

23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
