Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда

иллюстративное фото: из открытых источников

Александр Усик находится в отпуске в Таиланде. Чтобы поддержать украинцев, боксер записал видео с пожеланиями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ролик спортсмена в соцсети.

Украинский боксер в первую очередь пожелал своим согражданам света – вероятно, речь шла больше о духовном, чем непосредственно об освещении в домах, без которого сейчас приходится жить сотням тысяч людей по всей Украине из-за российских атак.

Усик добавил, что также желает "большого сердца, любви и хорошего чувства юмора".

Напомним, украинец Александр Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров вне зависимости от веса) по версии ESPN.