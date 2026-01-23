Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда
Александр Усик находится в отпуске в Таиланде. Чтобы поддержать украинцев, боксер записал видео с пожеланиями
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ролик спортсмена в соцсети.
Украинский боксер в первую очередь пожелал своим согражданам света – вероятно, речь шла больше о духовном, чем непосредственно об освещении в домах, без которого сейчас приходится жить сотням тысяч людей по всей Украине из-за российских атак.
Усик добавил, что также желает "большого сердца, любви и хорошего чувства юмора".
Напомним, украинец Александр Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров вне зависимости от веса) по версии ESPN.
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 годаВсе новости »
