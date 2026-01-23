Фото: Телеграм/Юлія Свириденко

Державна підтримка передбачає додаткові 20 тисяч гривень для фахівців, які відновлюють енергопостачання після обстрілів

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники отримають додаткові 20 тисяч гривень до зарплати. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів у рамках урядового пакету підтримки на період надзвичайної ситуації в енергетиці.

Виплати стосуватимуться працівників енергетичних компаній незалежно від форми власності, співробітників підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Фахівці щодня виїжджають на пошкоджені об’єкти та відновлюють електро-, газо-, тепло- і водопостачання, а також роботу газової інфраструктури після обстрілів.

Гроші нараховуватимуться протягом трьох місяців – з січня по березень. Перші виплати за січень планують здійснити в лютому. Для спрощення процесу подання коштів підприємства подадуть персональні списки ремонтних бригад, а кожен працівник отримає повідомлення через "Дію" або смс.

Уряд наголошує, що працівники, які працюють у складних умовах, в мороз та під обстрілами, ризикують життям і заслуговують на подяку держави. Завдяки їхній роботі світло та тепло швидко повертаються в домівки українців навіть після масованих атак.

