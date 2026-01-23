19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 21:18

ФОПи можуть отримати до 15 000 грн і кредити 0% на енергогенератори: деталі програми

23 січня 2026, 21:18
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Юлія Свириденко
Читайте также
на русском языке

Підприємці зможуть отримати фінансову допомогу та кредити для енергонезалежності, щоб працювати під час надзвичайної енергетичної ситуації

Про це пише прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів України затвердив пакет допомоги для підприємців у період надзвичайної енергетичної ситуації, що виникла через обстріли та аварійні відключення електроенергії. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, підтримка спрямована на збереження робочих місць та забезпечення роботи соціально важливих підприємств.

ФОПи 2–3 груп, які працюють у критично важливих сферах – закладах харчування, аптеках, продуктових магазинах, пекарнях та кав’ярнях, – зможуть отримати одноразову виплату від 7 500 до 15 000 грн. Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності хоча б одного співробітника. Подати заявку можна через портал "Дія", після чого кошти верифікують банки-партнери та перераховує Державна служба зайнятості. Сума може покрити витрати на генератори, пальне та оплату електроенергії.

Крім того, бізнес матиме можливість отримати цільовий кредит під 0% на придбання генераторів та акумуляторних батарей у межах програми 5–7–9%, максимальна сума – до 10 млн грн строком до 3 років. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва, а кредити надають близько 50 банків-партнерів.

Свириденко підкреслила, що ці заходи покликані допомогти підприємствам зберігати стійкість, продовжувати роботу пунктів незламності та підтримувати економічну активність під час складних енергетичних умов. Дату початку програм і деталі реалізації оприлюднить Мінекономіки.

Раніше повідомлялося, у парламенті зареєстровано законопроєкт, який пропонує цивільним, звільненим із полону, щомісячну виплату 50 тисяч гривень на лікування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підтримка допомога бізнес ФОП ФОП гроші генератори акумулятор
У Бердичеві стартував інтенсив для родин ветеранів та зниклих безвісти
23 січня 2026, 19:11
Діалог заради підтримки: у Харкові обговорили проблеми релокованих громад
23 січня 2026, 11:05
Шахраї видають себе за начальника Сумської ОВА та просять гроші
23 січня 2026, 08:55
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівникам ТЦК та намагався втекти зустрічною смугою
23 січня 2026, 21:00
У Чернігівській області викрито корупційну схему в податковій: повідомлено про підозру трьом посадовцям
23 січня 2026, 20:29
В Еміратах українська делегація веде історичні тристоронні переговори з Росією та США: що відомо
23 січня 2026, 20:15
Втік прямо з авто, коли їхав до пункту збору: на Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації
23 січня 2026, 19:55
У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком
23 січня 2026, 19:50
На Донеччині внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув боєць бригади "Лють" Владислав Симкович
23 січня 2026, 19:49
Вбив, поклав у валізу і викинув на смітник: у Рівному судили чоловіка, який жорстоко вбив знайомого
23 січня 2026, 19:35
У Сумах 11-річний хлопчик провалився під кригу: патрульним вдалось уникнути трагедії
23 січня 2026, 19:30
Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко
23 січня 2026, 19:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »