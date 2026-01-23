Фото: Телеграм/Юлія Свириденко

Підприємці зможуть отримати фінансову допомогу та кредити для енергонезалежності, щоб працювати під час надзвичайної енергетичної ситуації

Про це пише прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів України затвердив пакет допомоги для підприємців у період надзвичайної енергетичної ситуації, що виникла через обстріли та аварійні відключення електроенергії. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, підтримка спрямована на збереження робочих місць та забезпечення роботи соціально важливих підприємств.

ФОПи 2–3 груп, які працюють у критично важливих сферах – закладах харчування, аптеках, продуктових магазинах, пекарнях та кав’ярнях, – зможуть отримати одноразову виплату від 7 500 до 15 000 грн. Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності хоча б одного співробітника. Подати заявку можна через портал "Дія", після чого кошти верифікують банки-партнери та перераховує Державна служба зайнятості. Сума може покрити витрати на генератори, пальне та оплату електроенергії.

Крім того, бізнес матиме можливість отримати цільовий кредит під 0% на придбання генераторів та акумуляторних батарей у межах програми 5–7–9%, максимальна сума – до 10 млн грн строком до 3 років. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва, а кредити надають близько 50 банків-партнерів.

Свириденко підкреслила, що ці заходи покликані допомогти підприємствам зберігати стійкість, продовжувати роботу пунктів незламності та підтримувати економічну активність під час складних енергетичних умов. Дату початку програм і деталі реалізації оприлюднить Мінекономіки.

