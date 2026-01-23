19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
23 января 2026, 21:33

Кабмин утвердил доплаты 20 тысяч грн работникам, привлеченным к возобновлению энергосистемы

23 января 2026, 21:33
Фото: Телеграмм/Юлия Свириденко
Государственная поддержка предусматривает дополнительные 20 тысяч гривен для специалистов, возобновляющих энергоснабжение после обстрелов

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики и железнодорожники получат дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате. Такое решение было принято Кабинетом Министров в рамках правительственного пакета поддержки на период чрезвычайной ситуации в энергетике.

Выплаты будут касаться работников энергетических компаний независимо от формы собственности, сотрудников предприятий ЖКХ и Укрзализныци, непосредственно вовлеченных в аварийно-восстановительные работы. Специалисты ежедневно выезжают на поврежденные объекты и возобновляют электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, а также работу газовой инфраструктуры после обстрелов.

Деньги будут начисляться в течение трех месяцев – с января по март. Первые выплаты за январь планируют осуществить в феврале. Для упрощения процесса предоставления средств предприятия подадут персональные списки ремонтных бригад, а каждый работник получит уведомление через "Дию" или смс.

Правительство отмечает, что работники, работающие в сложных условиях, в мороз и под обстрелами, рискуют жизнью и заслуживают благодарности от государства. Благодаря их работе свет и тепло быстро возвращаются в дома украинцев даже после массированных атак.

Ранее сообщалось, ФЛП 2–3 групп в критически важных сферах могут получить единовременную выплату до 15 000 грн и кредиты 0% на энергогенераторы.

Ранее сообщалось, в парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий гражданским, освобожденным из плена, ежемесячную выплату 50 тысяч гривен на лечение.

