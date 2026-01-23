Діалог заради підтримки: у Харкові обговорили проблеми релокованих громад

Фото: ГО "Захист держави"

У Харкові 21 січня зібралися представники релокованих громад Луганської та Харківської областей, щоб поділитися досвідом і обговорити виклики життя поза домом

Про це повідомив організатор заходу Харківський осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

У центрі обговорення були проблеми та потреби громад, які змушені працювати і жити поза межами своїх територій. Серед ключових тем –підтримка внутрішньо переміщених осіб, соціалізація дітей у умовах тривалого стресу та адаптація до нового середовища.

Особливу увагу учасники приділили правовим питанням:

компенсації за зруйноване майно на територіях активних бойових дій,

роботу відповідних комісій та відновлення втрачених або неоновлених правовстановлюючих документів на житло.

Під час круглого столу представники громад поділилися практичним досвідом та інструментами реагування, які вже застосовуються на місцях. Учасники підкреслили, що обмін такими напрацюваннями дозволяє уникати типових помилок, масштабувати ефективні рішення та швидше реагувати на потреби людей.

Також наголосили на важливості співпраці органів влади з громадськими організаціями та благодійними фондами для підтримки релокованих громад, відновлення соціальних зв’язків та підвищення спроможності громад у нових умовах.

Луганський осередок ГО "Захист Держави" запевнив, що і надалі братиме участь у міжрегіональних діалогах і фахових обговореннях, спрямованих на захист прав людей, підтримку ВПО та посилення взаємодії між постраждалими від війни громадами.

Нагадаємо, у Запоріжжі ГО "Захист держави" відкрив платформу допомоги для ветеранів та родин військових. Тут можна отримати допомогу з питань соціальних виплат, медичного забезпечення, оформлення статусів, довідок та взаємодії з державними установами.