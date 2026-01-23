19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
23 января 2026, 21:18

ФЛП могут получить до 15 000 грн и кредиты 0% на энергогенераторы: детали программы

23 января 2026, 21:18
Фото: Телеграмм/Юлия Свириденко
Читайте також
Предприниматели смогут получить финансовую помощь и кредиты для энергонезависимости для работы во время чрезвычайной энергетической ситуации

Об этом пишет премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает RegioNews.

Кабинет Министров Украины утвердил пакет помощи для предпринимателей в период чрезвычайной энергетической ситуации, возникшей из-за обстрелов и аварийных отключений электроэнергии. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, поддержка направлена на сохранение рабочих мест и обеспечение работы социально важных предприятий.

ФЛПы 2–3 групп, работающих в критически важных сферах – заведениях питания, аптеках, продуктовых магазинах, пекарнях и кафе – смогут получить одноразовую выплату от 7 500 до 15 000 грн. Размер пособия зависит от количества наемных работников, при наличии хотя бы одного сотрудника. Подать заявку можно через портал "Дия", после чего средства верифицируют банки-партнеры и перечисляет Государственная служба занятости. Сумма может покрыть расходы на генераторы, горючее и оплату электроэнергии.

Кроме того, бизнес сможет получить целевой кредит под 0% на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей в рамках программы 5–7–9%, максимальная сумма – до 10 млн грн сроком до 3 лет. Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства, а кредиты предоставляют около 50 банков-партнеров.

Свириденко подчеркнула, что эти меры призваны помочь предприятиям сохранять устойчивость, продолжать работу пунктов несокрушимости и поддерживать экономическую активность в сложных энергетических условиях. Дата начала программ и детали реализации обнародует Минэкономики.

Ранее сообщалось, в парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий гражданским, освобожденным из плена, ежемесячную выплату 50 тысяч гривен на лечение.

