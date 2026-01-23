19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу

У суботу-неділю, 24-25 січня, в Україні періодично сніг та мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем. Вітер буде східних напрямків, поривчастий

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах -6…-12, на півночі місцями до -12…-15 градусів, у денні години -2…-7 градусів.

У південній частині України та на заході буде на 3-5 градусів вище.

В Києві на вихідні очікується сніг, на дорогах ожеледиця. У нічні години близько -10 градусів, у денні близько -5 градусів.

"26-го січня, у понеділок, очікується відчутне потепління до відлиги, на заході потепліє до 0…+5 градусів, у південній частині до +3…+7, в Криму до +7…+12 градусів", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що більшу частину січня в Україні пануватиме по-справжньому зимова погода.

