На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу-воскресенье, 24-25 января, в Украине периодически снег и мокрый снег, на юге и западе иногда даже с дождем. Ветер будет восточных направлений, порывистый

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -6...-12, на севере местами до -12...-15 градусов, в дневные часы -2...-7 градусов.

В южной части Украины и на западе будет на 3-5 градусов выше.

В Киеве на выходные ожидается снег, на дорогах гололедица. В ночные часы около -10 градусов, в дневные часы около -5 градусов.

"26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление до оттепели, на западе потеплеет до 0…+5 градусов, в южной части до +3…+7, в Крыму до +7…+12 градусов", – подытожила Н.Диденко.

Ранее пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что большую часть января в Украине будет царить по-настоящему зимняя погода.