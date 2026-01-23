19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 19:08

На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза

23 января 2026, 19:08
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу-воскресенье, 24-25 января, в Украине периодически снег и мокрый снег, на юге и западе иногда даже с дождем. Ветер будет восточных направлений, порывистый

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -6...-12, на севере местами до -12...-15 градусов, в дневные часы -2...-7 градусов.

В южной части Украины и на западе будет на 3-5 градусов выше.

В Киеве на выходные ожидается снег, на дорогах гололедица. В ночные часы около -10 градусов, в дневные часы около -5 градусов.

"26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление до оттепели, на западе потеплеет до 0…+5 градусов, в южной части до +3…+7, в Крыму до +7…+12 градусов", – подытожила Н.Диденко.

Ранее пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что большую часть января в Украине будет царить по-настоящему зимняя погода.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз зима Синоптики снег
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 14:31
В течение месяца более 1000 украинцев попали в больницы из-за переохлаждения и обморожения
22 января 2026, 14:12
Морозы в Украине начнут ослабевать
20 января 2026, 14:25
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Сбежал прямо с авто, когда ехал в пункт сбора: в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
23 января 2026, 19:55
В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
23 января 2026, 19:50
В Донецкой области в результате атаки вражеского БпЛА погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович
23 января 2026, 19:49
Убил, положил в чемодан и выбросил на свалку: в Ровно судили мужчину, который жестоко убил знакомого
23 января 2026, 19:35
В Сумах 11-летний мальчик провалился под лед: патрульным удалось избежать трагедии
23 января 2026, 19:30
Стало известно, кто внес залог за Тимошенко
23 января 2026, 19:30
В Бердичеве стартовал интенсив для семей ветеранов и пропавших без вести
23 января 2026, 19:11
Пропало почти 2 миллиона: в Киеве разоблачили хищения на каретах для медиков
23 января 2026, 19:00
В мире все сейчас крутится вокруг Европы, которая превратилась в центр демократии, либерализма и надежд на будущее
23 января 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »