Дело Шурмы: суд назначил залог одному из фигурантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Как отмечается, фигурант будет обязан придерживаться следующих обязанностей:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду

не отлучаться без разрешения за пределы Запорожской области

сдать на хранение загранпаспорт

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми

Предприятие "Нацпрод" имеет связь с братом Ростислава Шурмы Олегом. Также известно, что Скляр помогал отмывать средства для Шурмы и его брата.

В частности, он совместно с бухгалтером фирмы подписывал документы, на основании которых подавались фейковые показатели производимой электроэнергии на оккупированной территории.

На самом деле, электроэнергия не передавалась, но фирмы Шурмы продолжали получать за нее деньги.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины",

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме.