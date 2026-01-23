16:04  23 січня
У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
23 січня 2026, 15:49

СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених

23 січня 2026, 15:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу та «розколола» військовослужбовця РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв 9 українських полонених під час боїв у Курській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, воєнний злочин скоїв військовослужбовець 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту Сергій Скобєлєв.

Восени 2024 року він, як керівник штурмової групи росіян, отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України в Курській області. Загін Скобєлєва застав зненацька одну із груп наших воїнів і за результатами бою взяв у полон 9 військових.

Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб заспокоїти та не допустити спротиву українців, їм пообіцяли відправку на обмін.

"Утім, за наказом свого командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх захоплених українських військовослужбовців з табельної зброї. Після цього штурмова група рф зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила бойові дії", – йдеться у розслідуванні.

Згодом росіянин потрапив у полон до Сил оборони України. Наразі йому готується повідомлення про підозру.

Як повідомлялось, задокументовано воєнний злочин військового РФ, який розстріляв полоненого прикордонника. Це сталося влітку 2025 року на Сумщині.

розстріл РФ допит СБУ відео війна Курська область
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
