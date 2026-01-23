СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу та «розколола» військовослужбовця РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв 9 українських полонених під час боїв у Курській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, воєнний злочин скоїв військовослужбовець 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту Сергій Скобєлєв.

Восени 2024 року він, як керівник штурмової групи росіян, отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України в Курській області. Загін Скобєлєва застав зненацька одну із груп наших воїнів і за результатами бою взяв у полон 9 військових.

Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб заспокоїти та не допустити спротиву українців, їм пообіцяли відправку на обмін.

"Утім, за наказом свого командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх захоплених українських військовослужбовців з табельної зброї. Після цього штурмова група рф зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила бойові дії", – йдеться у розслідуванні.

Згодом росіянин потрапив у полон до Сил оборони України. Наразі йому готується повідомлення про підозру.

Як повідомлялось, задокументовано воєнний злочин військового РФ, який розстріляв полоненого прикордонника. Це сталося влітку 2025 року на Сумщині.