07:36  23 січня
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
06:29  23 січня
На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 07:21

Втрати російських окупантів станом на 23 січня: Генштаб оновив дані

23 січня 2026, 07:21
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

За минулу добу Сили оборони знищили 1280 окупантів, три танки, три бронемашини, 33 артилерійські системи, а також 141 одиницю автомобільної та спеціальної техніки ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.01.26 орієнтовно склали:

Втрат росіян 23 січня 2025 року

Нагадаємо, бійці Центру "Альфа" СБУ за минулий рік знищили російські системи ППО на 4 мільярди доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
фронт війна ЗСУ окупанти втрати росіян російська армія
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Іскандер" та 70 БпЛА: Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку росіян
23 січня 2026, 09:01
Шахраї видають себе за начальника Сумської ОВА та просять гроші
23 січня 2026, 08:55
На Донеччині через російські обстріли загинули чотири людини, ще шестеро – поранені
23 січня 2026, 08:49
"Виховував" чужу дитину силою: родина з Луцька вимагає пів мільйона моральної шкоди
23 січня 2026, 08:38
На Буковині митники вилучили гаджети Apple на пів мільйона гривень
23 січня 2026, 08:30
У Львові під час розвантаження гранітних плит загинув 72-річний чоловік
23 січня 2026, 08:21
РФ вночі атакувала Україну 101 ударним дроном: сили ППО знешкодили 76 БпЛА
23 січня 2026, 08:11
Трамп заявив про готовність Зеленського укласти мирну угоду
23 січня 2026, 07:52
На Житомирщині жінка та її троє дітей отруїлися чадним газом
23 січня 2026, 07:50
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
23 січня 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »