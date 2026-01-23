Фото: Telegram/Zelenskiy/Official

У ніч на 23 січня ворожа армія атакувала Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 76 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вдень 22 січня росіяни скинули чотири КАБи на селище Комишуваха у Запорізькому районі. Внаслідок атаки одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 10.