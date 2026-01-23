РФ вночі атакувала Україну 101 ударним дроном: сили ППО знешкодили 76 БпЛА
У ніч на 23 січня ворожа армія атакувала Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 76 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вдень 22 січня росіяни скинули чотири КАБи на селище Комишуваха у Запорізькому районі. Внаслідок атаки одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 10.
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Іскандер" та 70 БпЛА: Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку росіян
23 січня 2026, 09:01Шахраї видають себе за начальника Сумської ОВА та просять гроші
23 січня 2026, 08:55На Донеччині через російські обстріли загинули чотири людини, ще шестеро – поранені
23 січня 2026, 08:49"Виховував" чужу дитину силою: родина з Луцька вимагає пів мільйона моральної шкоди
23 січня 2026, 08:38На Буковині митники вилучили гаджети Apple на пів мільйона гривень
23 січня 2026, 08:30У Львові під час розвантаження гранітних плит загинув 72-річний чоловік
23 січня 2026, 08:21Трамп заявив про готовність Зеленського укласти мирну угоду
23 січня 2026, 07:52На Житомирщині жінка та її троє дітей отруїлися чадним газом
23 січня 2026, 07:50П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
23 січня 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова