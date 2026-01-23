Наводила балістику на київські ТЕЦ: СБУ затримала ворожу агентку

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала ще одну агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі Києва та шпигувала за переміщенням Сил оборони

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Серед основних завдань фігурантки був пошук і передача фото, відео та координат столичних ТЕЦ, по яких росіяни готували нову серію ракетно-дронових ударів.

Завдання ФСБ виконувала мешканка Рівненщини, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Після вербування агентку "відрядили" на Київщину, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала їхній технічний стан після регулярних атак РФ.

Згодом фігурантка отримала ще одне завдання: виїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей, щоб стежити за переміщенням ешелонів та колон ЗСУ.

Для збору розвідданих по Одещині фігурантка спочатку оселилася в готельному номері з видом на місцеву станцію Укрзалізниці. З вікна оселі вона стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту.

Далі агентка приїхала на Чернігівщину та орендувала квартиру біля автотраси. Вона встановила на підвіконні телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ. Таким чином російська спецслужба сподівалася відстежити кількість та види військової техніки, яка прямувала на передову.

Контррозвідники СБУ затримали агентку на Чернігівщині. У неї вилучили два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала двох російських агентів, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня.