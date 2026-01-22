Фото: иллюстративное

Об этом пишет Forbes Украина, передает RegioNews.

Мобильный оператор "Киевстар" готовится приобрести сеть магазинов электроники Comfy. Об этом сообщает Forbes Украина, отмечая, что объявление о соглашении может состояться уже на следующей неделе.

С 2023 года Киевстар активно инвестирует в украинские компании, стремясь трансформироваться с мобильного оператора в провайдера цифровых услуг. Общие инвестиции компании в Украине составили $880 млн, и около 20% этих средств ушло на покупку других компаний. По оценкам Forbes Ukraine, в 2025 году на M&A-компании Киевстар потратил около $175 млн.

Ранее компания завершила несколько крупных сделок, среди которых приобретение сервиса онлайн-вызова авто Uklon, солнечной электростанции "Санвин 11" в Житомирской области и увеличение доли в медицинском сервисе Helsi. Как отмечают эксперты, покупка Comfy может стать следующим шагом в масштабной стратегии Киевстара по расширению присутствия в сегменте цифровых и технологических услуг.

Компания не раскрывает подробностей сделки, включая финансовые условия и сроки закрытия, однако ожидается, что приобретение Comfy позволит Киевстару укрепить позиции на рынке розничной электроники и интегрировать новые сервисы для потребителей.

Ранее сообщалось, услуга национального роуминга, введенная в начале полномасштабной войны для переключения между сетями Киевстар, Vodafone и lifecell без изменения сим-карт, будет работать и после завершения военного положения.