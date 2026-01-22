19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 20:39

Энергетики опубликовали графики отключений света на 23 января

22 января 2026, 20:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Укрэнерго рассказали об отключении света в пятницу, 23 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал компании.

"Завтра, 23 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", – говорится в сообщении.

По словам энергетиков, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться, а точное время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призывают в компании.

Как сообщалось, США и Украина предложат РФ энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах. Об этом пишет издание Financial Times.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Укрэнерго экономика энергетика отключения света
Графики отключений света исчезнут только через 2-3 года – директор Центра исследований энергетики
22 января 2026, 17:41
Свириденко назвала области с самой сложной ситуацией в энергетике Украины
22 января 2026, 13:40
В Офисе президента нет отопления и запрещают использовать электрообогреватели
21 января 2026, 20:39
Все новости »
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Киевстар готовится приобрести Comfy уже на следующей неделе, – Forbes
22 января 2026, 21:04
МВД призывает украинцев сделать запасы воды и еды на 3-5 суток
22 января 2026, 20:17
Несколько тысяч за килограмм: в Украине космические цены на виноград - что произошло
22 января 2026, 19:55
Враг продолжает обстрелы Кривого Рога: город под атакой шахедов
22 января 2026, 19:44
МВД готовит массовые чистки в Госпогранслужбе после коррупционного скандала, – СМИ
22 января 2026, 19:42
16 тысяч долларов за инвалидность: на Волыни разоблачили схему, организованную членом общественной организации
22 января 2026, 19:30
Ежемесячные выплаты 50 тыс. грн гражданским, освобожденным из плена, – законопроект
22 января 2026, 19:26
Вырезал глаз и часть уха: в Харькове мужчина жестоко расправился с пожилой соседкой
22 января 2026, 19:15
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
22 января 2026, 19:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »