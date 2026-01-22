Энергетики опубликовали графики отключений света на 23 января

иллюстративное фото: из открытых источников

В Укрэнерго рассказали об отключении света в пятницу, 23 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал компании.

"Завтра, 23 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", – говорится в сообщении.

По словам энергетиков, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться, а точное время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призывают в компании.

