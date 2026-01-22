Фото: БЕБ

Правоохоронці ліквідували три нелегальні автозаправні станції у Броварському та Бориспільському районах області

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

АЗС працювали з порушеннями: на пальне не було паспортів якості та документів про його походження.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 4 паливно-розподільні колонки, майже 7 тисяч літрів дизеля та понад 1,6 тисячі літрів бензину А-95. Також вилучили документацію, комп’ютерну техніку, чорнові записи та готівку.

Наразі триває розслідування за фактом незаконного обігу підакцизних товарів (ст. 204 ККУ). Правоохоронці встановлюють всіх причетних до роботи нелегального бізнесу.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили нелегальні АЗС, які продавали фальсифіковане пальне. Фігуранти купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами та реалізовували в різних районах міста.