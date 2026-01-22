В Україні понад 122 тисячі хворих на ГРВІ: тільки один регіон трохи перевищив епідпоріг

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ситуація з гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) в Україні залишається стабільною – у більшості регіонів спостерігається фоновий рівень захворюваності

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Водночас у Львівській області все ще фіксується невелике перевищення епідпорога.

За період з 12 по 18 січня 2026 року на ГРВІ захворіли 122 335 людей, з них 67 308 дорослих та 55 027 дітей до 17 років. Показник захворюваності залишився на рівні попереднього тижня. Госпіталізовано було 4422 пацієнти, серед яких 2313 дітей.

Захворюваність на COVID-19 за цей тиждень склала 269 випадків, що на 25,7% менше, ніж тижнем раніше.

Щоб знизити ризик інфікування респіраторними інфекціями під час сезону захворюваності на них, фахівці радять прості поради:

Регулярно мийте руки щонайменше 30 секунд; Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання; При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем; Тримайте дистанцію під час спілкування – навіть пів метра зменшує ризик передачі вірусів; Залишайтеся вдома, якщо захворіли, або використовуйте маску при контакті з іншими.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.