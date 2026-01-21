Трагічно загинув ексглава Укренерго
Загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Економічну правду.
За даними видання, він загинув від ураження струмом на одній з підстанцій.
Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в Укренерго. У період із 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" він був т.в.о. голови правління компанії.
Раніше в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після атаки РФ 21 січня. За даними відомства, є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях.
У кількох областях через обстріли запровадили аварійні відключення світлаВсі новини »
21 січня 2026, 08:34Графіки відключень електроенергії у середу: коли не буде світла 21 січня
20 січня 2026, 19:53
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На Закарпатті судитимуть групу за махінації з деревиною на понад 1,8 млн грн
21 січня 2026, 17:14Зеленський завтра зустрінеться із Трампом для обговорення мирного плану
21 січня 2026, 16:592025-й рік можна сміливо називати роком Дональда Трампа
21 січня 2026, 16:39На окупованому Запоріжжі жінка після купівлі квартири пограбувала пенсіонера
21 січня 2026, 15:55У Львові чоловік ножем вбив свою сусідку
21 січня 2026, 15:35На Львівщині прикордонники здали майже 50 літрів крові
21 січня 2026, 15:31Новий очільник ГУР на передовій: Іващенко відвідав Запорізький фронт
21 січня 2026, 15:22Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми
21 січня 2026, 15:01У Києві судитимуть ділка за організацію втечі чоловіків до Румунії за $20 тисяч
21 січня 2026, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »