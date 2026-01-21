Трагічно загинув ексглава Укренерго

фото: Укренерго

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Економічну правду.

За даними видання, він загинув від ураження струмом на одній з підстанцій.

Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в Укренерго. У період із 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" він був т.в.о. голови правління компанії.

Раніше в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після атаки РФ 21 січня. За даними відомства, є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях.