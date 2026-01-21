Служба 112 передаватиме виклики літніх та маломобільних людей до соцслужб
Служба екстреної допомоги 112 МВС тепер прийматиме звернення від людей старшого віку, маломобільних груп населення та сімей із дітьми, які потребують соціальної підтримки в умовах енергетичної кризи
Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, передає RegioNews.
"Кожен такий виклик передаватимуть до системи соціального захисту, яка надалі підхоплюватиме людину та надаватиме необхідну підтримку в усіх регіонах", – зазначили у МВС.
У міністерстві наголосили, що така взаємодія дозволить швидко реагувати на звернення і забезпечувати адресну підтримку тим, хто її зараз потребує найбільше.
Також у відомстві нагадали, що "Пункти незламності" у Києві працюють цілодобово і готові надати допомогу тим, хто її потребує.
Нагадаємо, у пункти незламності від початку їх роботи у столиці вже звернулись майже 32 тисячі людей. Тут можна зігрітися, випити чаю чи просто перепочити.