Служба 112 передаватиме виклики літніх та маломобільних людей до соцслужб

Фото: МВС

Служба екстреної допомоги 112 МВС тепер прийматиме звернення від людей старшого віку, маломобільних груп населення та сімей із дітьми, які потребують соціальної підтримки в умовах енергетичної кризи

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, передає RegioNews.

"Кожен такий виклик передаватимуть до системи соціального захисту, яка надалі підхоплюватиме людину та надаватиме необхідну підтримку в усіх регіонах", – зазначили у МВС.

У міністерстві наголосили, що така взаємодія дозволить швидко реагувати на звернення і забезпечувати адресну підтримку тим, хто її зараз потребує найбільше.

Також у відомстві нагадали, що "Пункти незламності" у Києві працюють цілодобово і готові надати допомогу тим, хто її потребує.

Нагадаємо, у пункти незламності від початку їх роботи у столиці вже звернулись майже 32 тисячі людей. Тут можна зігрітися, випити чаю чи просто перепочити.