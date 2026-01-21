Цивільна дружина ексглави МЗС Кулеби порадила українцям зігріватися під час блекаутів інтимними іграшками
Співвласниця інтим-магазинів та цивільна дружина ексглави МЗС Кулеби Світлана Павелецька зробила неоднозначну заяву
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Павелецької.
"Якщо немає опалення, можна обкластися вібраторами й нормально собі грітися. Є іграшки, які нагріваються до 38 градусів", – зазначила вона.
Як відомо, нещодавно цивільна дружина ексглави МЗС Кулеби Світлана Павелецька відкрила секс-шоп у Києві під назвою N’joy. Сама вона назвала свій новий бізнес "простором, де кожний може дізнатися про себе більше".
Раніше у мережі показали відео, на якому було показано, як ексміністр закордонних справ Кулеба разом з дружиною розважається на концерті. Судячи з ролику, жінці було дуже весело.
