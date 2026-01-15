17:45  15 січня
16:55  15 січня
14:35  15 січня
15 січня 2026, 18:34

Нардепка від "Слуги народу" під час спілкування із главою НАБУ грала в ігри на смартфоні

15 січня 2026, 18:34
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Народна депутатка Аліна Загоруйко грала у мобільну гру під час засідання Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих корупційних порушень

Як передає RegioNews, відповідний ролик поширили декілька Телеграм-каналів.

Зазначимо, героїня ролика очолює підкомітет ВРУ з виборів, референдуму та інших форм безпосередньої демократії.

Аліні Загоруйко 41 рік. Вона українська юристка, народний депутат України 9-го скликання. Була кандидаткою у народні депутати від партії "Слуга народу", обрана на парламентських виборах 2019 року. В липні 2025 року проголосувала за проєкт закону 12414, що обмежує Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Як повідомлялось, на 53-му році життя помер депутат від "Слуги народу". Йдеться про Олександра Кабанова.

