Гражданская жена эксглавы МИД Кулебы посоветовала украинцам согреваться во время блекаутов интимными игрушками
Совладелец интим-магазинов и гражданская жена эксглавы МИД Кулебы Светлана Павелецкая сделала неоднозначное заявление
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Павелецкой.
Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться. Есть игрушки, которые нагреваются до 38 градусов", – отметила она.
Как известно, недавно гражданская жена эксглавы МИДа Кулебы Светлана Павелецкая открыла секс-шоп в Киеве под названием N'joy. Сама она назвала свой новый бизнес "пространством, где каждый может узнать о себе больше".
Ранее в сети показали видео, на котором было показано, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с супругой развлекается на концерте. Судя по ролику, женщине было очень весело.
Известный украинский писатель мобилизовался в ряды ВСУВсе новости »
20 января 2026, 22:30Тина Кароль извинилась за песню об отсутствии света и тепла в Украине
20 января 2026, 16:11Нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне
15 января 2026, 18:34
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
В Краматорске россияне атаковали жилой сектор: одна женщина погибла, еще одна ранена
21 января 2026, 17:46Объезд ямы закончился трагедией: в Ровенской области водителю грозит до 8 лет
21 января 2026, 17:32Трамп назвал Путина и Зеленского "дураками"
21 января 2026, 17:32Похищали людей и угрожали родственникам: в Прикарпатье разоблачили банду, которая "выбивала" из людей несуществующие долги
21 января 2026, 17:30В Закарпатье будут судить группу за махинации с древесиной на сумму более 1,8 млн грн
21 января 2026, 17:14Зеленский завтра встретится с Трампом для обсуждения мирного плана
21 января 2026, 16:592025 год можно смело называть годом Дональда Трампа
21 января 2026, 16:39На оккупированном Запорожье женщина после покупки квартиры ограбила пенсионера
21 января 2026, 15:55Трагически погиб эксглава Укрэнерго
21 января 2026, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было