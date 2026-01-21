Гражданская жена эксглавы МИД Кулебы посоветовала украинцам согреваться во время блекаутов интимными игрушками

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Павелецкой.

Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться. Есть игрушки, которые нагреваются до 38 градусов", – отметила она.

Как известно, недавно гражданская жена эксглавы МИДа Кулебы Светлана Павелецкая открыла секс-шоп в Киеве под названием N'joy. Сама она назвала свой новый бизнес "пространством, где каждый может узнать о себе больше".

Ранее в сети показали видео, на котором было показано, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с супругой развлекается на концерте. Судя по ролику, женщине было очень весело.