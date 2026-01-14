18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 21:35

Україна різко наростила експорт молочних продуктів

14 січня 2026, 21:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
За рік Україна значно наростила експорт молочних продуктів на понад

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Асоціацію виробників молока.

Як зазначається, у грудні наша країна експортувала 10,38 тис. т молочних продуктів на суму 25,92 млн дол. Натуральні обсяги експорту скоротилися на 0,3%, а грошова виручка скоротилася на 6% відносно листопада. Відносно грудня 2024 року обсяги експорту виросли на 44%, а виручка збільшилася на 51%.

Головними експортними категоріями у грудні були наступні товари:

  • Молоко та вершки, згущені – 36%;
  • Сири – 22%;
  • Масло вершкове – 21%.

Як повідомлялось, Україна за рік виробила понад 10 мільярдів яєць. Такі дані наводить АгроБізнес.

