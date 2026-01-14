Україна різко наростила експорт молочних продуктів
За рік Україна значно наростила експорт молочних продуктів на понад
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Асоціацію виробників молока.
Як зазначається, у грудні наша країна експортувала 10,38 тис. т молочних продуктів на суму 25,92 млн дол. Натуральні обсяги експорту скоротилися на 0,3%, а грошова виручка скоротилася на 6% відносно листопада. Відносно грудня 2024 року обсяги експорту виросли на 44%, а виручка збільшилася на 51%.
Головними експортними категоріями у грудні були наступні товари:
- Молоко та вершки, згущені – 36%;
- Сири – 22%;
- Масло вершкове – 21%.
Як повідомлялось, Україна за рік виробила понад 10 мільярдів яєць. Такі дані наводить АгроБізнес.
