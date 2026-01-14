08:38  14 січня
Інфляція в Україні сповільнилась: в Держстаті показали, чи подорожчало життя в Україні

В Україні зростання споживчих цін у грудні 2025 року сповільнилося до 0,2% з 0,4% у листопаді. У Держстаті розповіли, як змінились ціни на різні послуги

Про це повідомляє Економічна правда, передає RegioNews.

За словами експертів, базова інфляція в грудні 2025 року порівняно із листопадом становила 0,1%, у порівнянні з груднем 2024 року – 8%. У листопаді 2025 року це було 9,3%.

На 5,6–0,7% зросли ціни на яйця. Це також стосується вартості продуктів переробки зернових, риби та продуктів з риби, хлібу, соняшникової олії, сала, овочів, яловичини, молока.

При цьому фрукти, цукор, м'ясо птиці, свинина, рис, кисломолочна продукція, масло та безалкогольні напої впали в ціні на 4,1-02%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7%. Здебільшого це сталось через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і палива та мастил на 1,1%.

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.

економіка інфляція
