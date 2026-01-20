На Одещині запрацював ще один пункт незламності
Південнівський міський офіс ГО «Захист Держави» під час відключень електроенергії працюватиме, як пункт незламності
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку громадської організації у Фейсбуці.
В офісі організації:
- є тепло;
- є світло;
- можна зарядити телефон;
- зігрітися та випити гарячого чаю.
Офіс розташований у місті Південне по вулиці Шевченка, 18/4.
Юридичну підтримку можна отримати за телефоном +380 (63) 733 09 40.
Графік роботи: понеділок-п’ятниця, з 09:01 до 17:00
"Захист держави починається з турботи одне про одного. Сила – у людях. Ласкаво просимо. Ми поруч. Ми разом", – додали в організації.
Нагадаємо, на Одещині через нещодавню нічну атаку РФ пошкоджені будинки, обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури. На місці ударів працюють спеціальні служби.
