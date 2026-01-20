На Одещині запрацював ще один пункт незламності

фото: ГО «Захист Держави»

Південнівський міський офіс ГО «Захист Держави» під час відключень електроенергії працюватиме, як пункт незламності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку громадської організації у Фейсбуці.

В офісі організації:

є тепло;

є світло;

можна зарядити телефон;

зігрітися та випити гарячого чаю.

Офіс розташований у місті Південне по вулиці Шевченка, 18/4.

Юридичну підтримку можна отримати за телефоном +380 (63) 733 09 40.

Графік роботи: понеділок-п’ятниця, з 09:01 до 17:00

"Захист держави починається з турботи одне про одного. Сила – у людях. Ласкаво просимо. Ми поруч. Ми разом", – додали в організації.

Нагадаємо, на Одещині через нещодавню нічну атаку РФ пошкоджені будинки, обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури. На місці ударів працюють спеціальні служби.