Фото: Офіс Генерального прокурора

Стало відомо, що керівник компанії причетний до системного постачання військової техніки для потреб армії держави-агресора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що з лютого 2022 року ПАТ "КАМАЗ", що входить до структури ДК "Ростех", організовувало постачання значних обсягів автомобільної техніки для російських військ.

Загалом йдеться щонайменше про 15 тисяч одиниць, серед яких понад 12 тисяч бортових автомобілів, більш ніж 2 тисячі сідельних тягачів, понад 400 самоскидів та близько тисячі модифікованих машин.

Окрім поставок, організовано технічні та механічні модифікації техніки для забезпечення логістичних і тилових потреб армії рф. Дії керівника компанії кваліфіковано як пособництво у веденні агресивної війни за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

