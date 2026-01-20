17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
12:35  20 січня
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 17:00

Гендиректор ПАТ "КАМАЗ" підозрюється у постачанні 15 тисяч автомобілів для армії рф

20 січня 2026, 17:00
Фото: Офіс Генерального прокурора
Стало відомо, що керівник компанії причетний до системного постачання військової техніки для потреб армії держави-агресора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що з лютого 2022 року ПАТ "КАМАЗ", що входить до структури ДК "Ростех", організовувало постачання значних обсягів автомобільної техніки для російських військ.

Загалом йдеться щонайменше про 15 тисяч одиниць, серед яких понад 12 тисяч бортових автомобілів, більш ніж 2 тисячі сідельних тягачів, понад 400 самоскидів та близько тисячі модифікованих машин.

Окрім поставок, організовано технічні та механічні модифікації техніки для забезпечення логістичних і тилових потреб армії рф. Дії керівника компанії кваліфіковано як пособництво у веденні агресивної війни за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, у Полтаві п'яний військовий кинув гранату поблизу припаркованих автомобілів. Суд визначив покарання: тримання під вартою з альтернативою застави.

У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному
20 січня 2026, 11:45
У Хмельницькому жінка сокирою до смерті побила співмешканця
20 січня 2026, 07:49
Спецпризначенці СБУ за рік знищили російські системи ППО на $4 млрд
19 січня 2026, 12:06
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На Київщині загорівся житловий будинок: загинув чоловік
20 січня 2026, 18:55
Україна отримає енергообладнання з трьох країн та €25 млн допомоги від Ірландії
20 січня 2026, 18:46
На Львівщині викрили чоловіка, який поширював дитячу порнографію
20 січня 2026, 18:35
Проти Петрова відкрили справу про держзраду: оприлюднені деталі ЄРДР
20 січня 2026, 18:27
Кинув дровину і бив по голові та тулубу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив лежачу матір
20 січня 2026, 18:15
Прогулявся кілька годин: на Львівщині судили за СЗЧ солдата, який пішов на нічну "вилазку"
20 січня 2026, 17:55
В Укренерго розповіли про стане енергосистеми після масованої ракетно-дронової атаки
20 січня 2026, 17:52
Фіктивне батьківство для виїзду за кордон: на Дніпропетровщині судитимуть 14 учасників схеми
20 січня 2026, 17:49
Четверо людей травмовані: на Житомирщині 17-річний водій спричинив ДТП
20 січня 2026, 17:28
3 тисячі за свободу від мобілізації: на Харківщині правоохоронець влаштовував на роботу чоловіка, якого шукає ТЦК
20 січня 2026, 17:25
