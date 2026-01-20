10:15  20 січня
20 січня 2026, 12:22

Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко

20 січня 2026, 12:22
Фото: sensormedia
У вівторок вранці, 20 січня, пішов із життя Владислав Кириченко – засновник видавництва "Наш Формат" та громадської організації "Реформація"

Про це повідомила команда видавництва, передає RegioNews.

Владиславу Кириченку було 57 років. Причиною смерті стала онкологічна хвороба.

У видавництві зазначили, що його смерть є великою втратою не лише для команди, а й для українського суспільства.

"Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і для країни в цілому. Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України", – наголосили в "Нашому Форматі", висловивши співчуття родині та дружині Ользі Смазаловій.

Про дату та місце прощання повідомлять згодом.

Владислав Кириченко та видавництво "Наш Формат"

Владислав Кириченко – український видавець, підприємець, меценат і громадський діяч. Найбільш відомий як засновник видавничого бренду "Наш Формат" (2006 рік). Спочатку проєкт базувався на аудіовидавництві "Книга вголос", яке Кириченко викупив і перетворив на одне з найвпливовіших нон-фікшн видавництв в Україні.

"Наш Формат" спеціалізується на виданні української нон-фікшн літератури. Серед найпопулярніших книг 2023–2024 років: "Вірші з бійниці" Максима "Далі" Кривцова, "УПА. Історія нескорених"Володимира Вʼятровича, Руслана Забілого, Ігоря Деревʼяного та Петра Содоля, а також "Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід" Олександра Михеда.

Основний канал продажу – інтернет-магазин "Наш Формат". На сайті продають не лише власні видання, а й книги близько сотні інших українських видавництв. Виторг інтернет-магазину у 2024 році становив майже 10,35 млн грн (за даними YouControl).

Нагадаємо, на початку січня на 90 році життя помер колишній головний диригент Державного симфонічного оркестру України і музикознавець Ігор Блажков.

