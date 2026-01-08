Помер відомий український диригент

фото: Facebook / Національна філармонія України

На 90 році життя помер колишній головний диригент Державного симфонічного оркестру України і музикознавець Ігор Блажков

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну філармонію України.

Ігор Блажков був також головним диригентом Київського камерного оркестру в 1969-1976 роках. Тоді у філармонії звучали твори композиторів XX століття, багато з яких уперше були виконані в Україні.

У 1988-1994 роках був головним диригентом Державного симфонічного оркестру України.

"Ігор Блажков був не лише маестро за диригентським пультом, а й мислителем, архівістом музичної пам’яті, людиною глибокої культури та принципової позиції. Його внесок у розвиток українського музичного мистецтва має справді історичне значення", – йдеться у повідомленні.

