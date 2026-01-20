20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 02:35

"Я маю припущення, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на "злиті" інтим-відео колишньої дружини

20 січня 2026, 02:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Фронтмен гурту "Антитіла" також отримав на пошту відео з колишньою дружиною Оленою Тополею. Він зробив заяву щодо цих інтимних кадрів

Про це Тарас Тополя написав на своїй сторінці в соцмережі, передає RegioNews.

Артист наголосив, що ще минулого року він та Олена оголосили про намір розлучення. На початку цього року вони вже були розлучені офіційно. Тому, підкреслив Тарас, Олена мала право на особисте життя так, як вона хоче, і з ким вона хоче.

"З моменту оголошення про розлучення я не дав жодного коментаря, жодного інтерв'ю, крім спільної узгодженої публікації. Це була наша з Оленою спільна домовленість", - зазначив Тарас Тополя.

Він також зазначив, що ніхто не має прав вчиняти протиправні дії такого характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

"Але в цій ситуації повинен був прокоментувати. Я маю припущення, кому це потрібно. Тому, хто роками стежив за нашою сім'єю, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені та мені. Тому що жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період", - заявив Тарас Тополя.

Напередодні журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Це не ваша здобич": невідомі "злили" годинне інтимне відео Олени Тополі - співачка відреагувала
19 січня 2026, 11:30
"Це було грою з його боку": зірка Холостяка Іра Пономаренко розповіла, яка була її остання зустріч із Тарасом Цимбалюком
17 січня 2026, 01:35
"Невиправдані надії": співачка Аліна Гросу зізналась, як важко їй далась вагітність
17 січня 2026, 00:55
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Гумористка Яна Глущенко зізналась, чи готова вона до нового роману після розлучення
20 січня 2026, 01:35
В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
20 січня 2026, 00:55
В Україні дорожчає популярний овоч з борщового набору: які тепер ціни
20 січня 2026, 00:35
В Україні подорожчали фрукти: як змінились ціни за останній тиждень
19 січня 2026, 23:55
Ціни на овочі в Україні змінились: що подорожчало, а що подешевшало
19 січня 2026, 23:35
Скандал із Ваганяном ще потужніший, ніж Міндіч-гейт
19 січня 2026, 22:49
У Києві педіатр отримала підозру після смерті 8-річної пацієнтки
19 січня 2026, 22:35
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »