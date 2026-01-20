"Я маю припущення, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на "злиті" інтим-відео колишньої дружини

Фото з відкритих джерел

Фронтмен гурту "Антитіла" також отримав на пошту відео з колишньою дружиною Оленою Тополею. Він зробив заяву щодо цих інтимних кадрів

Про це Тарас Тополя написав на своїй сторінці в соцмережі, передає RegioNews.

Артист наголосив, що ще минулого року він та Олена оголосили про намір розлучення. На початку цього року вони вже були розлучені офіційно. Тому, підкреслив Тарас, Олена мала право на особисте життя так, як вона хоче, і з ким вона хоче.

"З моменту оголошення про розлучення я не дав жодного коментаря, жодного інтерв'ю, крім спільної узгодженої публікації. Це була наша з Оленою спільна домовленість", - зазначив Тарас Тополя.

Він також зазначив, що ніхто не має прав вчиняти протиправні дії такого характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

"Але в цій ситуації повинен був прокоментувати. Я маю припущення, кому це потрібно. Тому, хто роками стежив за нашою сім'єю, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені та мені. Тому що жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період", - заявив Тарас Тополя.

Напередодні журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.