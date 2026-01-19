Фото: ілюстративне

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У разі довготривалих відключень електропостачання понад 48 годин Кабмін запровадив цілодобові пункти незламності. Вони надаватимуть прихисток усім громадянам, які потрапили у складні умови через аварії чи перебої з енергією.

Такі пункти отримають назву "опорні пункти незламності". Вони будуть обладнані спальними місцями і пристосовані для людей з обмеженими можливостями та осіб зі спеціальними потребами.

Кількість спальних місць у кожному пункті залежатиме від чисельності населення громади. Вона становитиме від 100 до 300 місць, що дозволить забезпечити прихисток великій кількості людей у разі надзвичайних ситуацій.

Уряд наголошує, що опорні пункти незламності створюються для безпеки громадян та покращення готовності до надзвичайних обставин. Вони працюватимуть цілодобово та надаватимуть базові умови для перебування до відновлення нормальної роботи комунальних служб.

Раніше повідомлялося, в Україні триває аудит усіх Пунктів незламності, які працюють у всіх областях для забезпечення базових потреб людей під час надзвичайних ситуацій, а громадян закликають надсилати відгуки та коментарі через застосунок "Дія".