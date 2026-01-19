20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
19 січня 2026, 20:33

Кабмін запровадив нову мережу прихистків при відключеннях на понад 48 годин: що важливо знати

19 січня 2026, 20:33
Фото: ілюстративне
Кабмін запровадив спеціальні пункти незламності, які надаватимуть цілодобовий прихисток у разі довготривалих відключень

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У разі довготривалих відключень електропостачання понад 48 годин Кабмін запровадив цілодобові пункти незламності. Вони надаватимуть прихисток усім громадянам, які потрапили у складні умови через аварії чи перебої з енергією.

Такі пункти отримають назву "опорні пункти незламності". Вони будуть обладнані спальними місцями і пристосовані для людей з обмеженими можливостями та осіб зі спеціальними потребами.

Кількість спальних місць у кожному пункті залежатиме від чисельності населення громади. Вона становитиме від 100 до 300 місць, що дозволить забезпечити прихисток великій кількості людей у разі надзвичайних ситуацій.

Уряд наголошує, що опорні пункти незламності створюються для безпеки громадян та покращення готовності до надзвичайних обставин. Вони працюватимуть цілодобово та надаватимуть базові умови для перебування до відновлення нормальної роботи комунальних служб.

Раніше повідомлялося, в Україні триває аудит усіх Пунктів незламності, які працюють у всіх областях для забезпечення базових потреб людей під час надзвичайних ситуацій, а громадян закликають надсилати відгуки та коментарі через застосунок "Дія".

пункти незламності пункти обігріву притулок відключення світла графіки відключення світла місце проживання
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
