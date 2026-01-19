20:22  19 января
19 января 2026, 20:33

Кабмин ввел новую сеть укрытий при отключениях на более 48 часов: что важно знать

19 января 2026, 20:33
Фото: иллюстративное
Кабмин ввел специальные пункты несокрушимости, которые будут предоставлять круглосуточное убежище в случае долгосрочных отключений

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В случае долгосрочных отключений электроснабжения более 48 часов Кабмин ввел круглосуточные пункты несокрушимости. Они будут предоставлять убежище всем гражданам, попавшим в сложные условия из-за аварий или перебоев с энергией.

Такие пункты получат название "опорные пункты несокрушимости". Они будут оборудованы спальными местами и приспособлены для людей с ограниченными возможностями и лиц с особыми потребностями.

Количество спальных мест по каждому пункту будет зависеть от численности населения громады. Она будет составлять от 100 до 300 мест, что позволит обеспечить приют большого количества людей в случае чрезвычайных ситуаций.

Правительство отмечает, что опорные пункты несокрушимости создаются для безопасности граждан и улучшения готовности к чрезвычайным обстоятельствам. Они будут работать круглосуточно и будут предоставлять базовые условия для восстановления нормальной работы коммунальных служб.

Ранее сообщалось, в Украине продолжается аудит всех Пунктов несокрушимости, работающих во всех областях для обеспечения базовых потребностей людей во время чрезвычайных ситуаций, а граждан призывают присылать отзывы и комментарии через приложение "Дия".

