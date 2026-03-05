В Києві посеред дня викрали людину

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці на станції метро Дарниця поліцейські «бусифікували» чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ-ІНФО.

"Грузять чоловіка в бус на ст. метро Дарниця, люди не змогли відбити", – йдеться у повідомленні.

Деталі інциденту не повідомляються.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними. Інцидент трапився на Куренівському ринку.