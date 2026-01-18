Понад 200 ворожих БпЛА атакували Україну: влучання на 15 локаціях
У ніч на 18 січня росіяни атакували Україну 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 167 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших.
Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.
Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі нашої країни.
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
РФ за тиждень випустила по Україні понад 1300 дронів та 1050 авіабомб – Зеленський
18 січня 2026, 12:45Мита проти союзників НАТО: парадокс оборони
18 січня 2026, 12:24У Полтаві п'яний військовий кинув гранату біля припаркованих машин: як його покарав суд
18 січня 2026, 11:49Нічна атака дронів на Хмельниччину: рятувальники ліквідували пожежі
18 січня 2026, 11:26Береза і Ваганян про "систему хабарів у СБУ" за часів Баканова: усі подробиці
18 січня 2026, 10:41Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини
18 січня 2026, 10:28"Подорож до бабусі" закінчилася пошуками: школярок знайшли у столичному метро
18 січня 2026, 10:02Нічна атака БпЛА на Харків: загинула 20-річна жінка, ще троє постраждали
18 січня 2026, 09:10Відключення світла 18 січня: стало відомо про обмеження
17 січня 2026, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »