18 січня 2026, 09:46

Понад 200 ворожих БпЛА атакували Україну: влучання на 15 локаціях

18 січня 2026, 09:46
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 18 січня росіяни атакували Україну 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 167 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі нашої країни.

