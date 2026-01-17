В Україні подорожчали огірки: скільки тепер коштує кілограм

Ілюстративне фото

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Подорожчали й імпортні тепличні огірки, і вітчизняні. Попит на овочі залишається стабільно високим. При цьому пропозиція цієї продукції на ринку й надалі залишалася обмеженою. Фахівці пояснюють це сезонним фактором.

На сьогодні в середньому тепличні огірки надходять у продаж за ціною 115 – 145 гривень за кілограм (2,67 – 3,36 долара за кілограм). Це в середньому на 10% дорожче, аніж минулого тижня.

При цьому якщо порівнювати з цінами рік тому, то сьогодні тепличні огірки продаються на 15% дорожче.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.