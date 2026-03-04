У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
У столиці затримали 40-річного шахрая. Він пограбував пенсіонерку в Деснянському районі
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Інцидент стався в січні цього року. 88-річна жителька столиці повідомила правоохоронцям, що вона стала жертвою пограбування. До неї подзвонив невідомий, який розповів вигадану історію про смерть сусідки з першого поверху. Чоловік пояснив, що збирає кошти на похорон.
Жінка запросила його в коридор. Коли вона дістала з сумки гаманець, він вирвав його та втік. При цьому сусідка виявилась жива, на щастя.
"Наразі Деснянський районний суд визнав обвинуваченого винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану, під час іспитового терміну та призначив йому сім років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням попереднього вироку за вчинення наркозлочину, у підсумку, зловмисник проведе за ґратами сім років та три місяці", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.