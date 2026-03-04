17:27  04 березня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
16:55  04 березня
На Харківщині чиновники Укрзалізниці "загубили" мільйон на укриттях для персоналу
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 18:45

У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки

04 березня 2026, 18:45
Фото: Нацполіція
У столиці затримали 40-річного шахрая. Він пограбував пенсіонерку в Деснянському районі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався в січні цього року. 88-річна жителька столиці повідомила правоохоронцям, що вона стала жертвою пограбування. До неї подзвонив невідомий, який розповів вигадану історію про смерть сусідки з першого поверху. Чоловік пояснив, що збирає кошти на похорон.

Жінка запросила його в коридор. Коли вона дістала з сумки гаманець, він вирвав його та втік. При цьому сусідка виявилась жива, на щастя.

"Наразі Деснянський районний суд визнав обвинуваченого винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану, під час іспитового терміну та призначив йому сім років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням попереднього вироку за вчинення наркозлочину, у підсумку, зловмисник проведе за ґратами сім років та три місяці", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

