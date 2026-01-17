20:06  16 января
17 января 2026, 00:35

В Украине подорожали огурцы: сколько сейчас стоит килограмм

17 января 2026, 00:35
В Украине тепличные огурцы значительно выросли в цене. Причиной называют стабильный спрос при ограниченном предложении

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Подорожали и импортные тепличные огурцы и отечественные. Спрос на овощи остается стабильно высоким. При этом предложение этой продукции на рынке и дальше оставалось ограниченным. Специалисты объясняют это сезонным фактором.

На сегодняшний день в среднем тепличные огурцы поступают в продажу по цене 115 – 145 гривен за килограмм (2,67 – 3,36 доллара за килограмм). Это в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

При этом, если сравнивать с ценами год назад, то сегодня тепличные огурцы продаются на 15% дороже.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
