В Украине подорожали огурцы: сколько сейчас стоит килограмм

Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Подорожали и импортные тепличные огурцы и отечественные. Спрос на овощи остается стабильно высоким. При этом предложение этой продукции на рынке и дальше оставалось ограниченным. Специалисты объясняют это сезонным фактором.

На сегодняшний день в среднем тепличные огурцы поступают в продажу по цене 115 – 145 гривен за килограмм (2,67 – 3,36 доллара за килограмм). Это в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

При этом, если сравнивать с ценами год назад, то сегодня тепличные огурцы продаются на 15% дороже.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.