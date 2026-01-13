Ринок молока: ціни в Україні падають
На світовому ринку ціни на вершкове масло падають. Це вплинуло й на український ринок: закупівельні ціни на молочно сировину почали знижуватись
Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.
Майже половина молока, яке надходить в Україну на переробку, використовується для того, щоб виробляти вершкове масло. За словами аналітика Георгія Кухіашвілі, зниження закупівельних цін відбувається на тлі наявності суттєвих надлишків молока-сировини, падіння цін на вершкове масло, проблем з реалізацією готової продукції на внутрішньому та експортному ринку.
Станом на початок січня актуальні ціни (без урахування ПДВ) такі:
- екстра ґатунок – 15,20 грн/кг (зниження на 80 коп.);
- вищий ґатунок – 14,80 грн/кг (зниження на 50 коп.);
- перший ґатунок – 14,30 грн/кг (зниження на 1,00 грн);
- середньовиважена ціна – 15,00 грн/кг.
Нагадаємо, раніше в Україні подорожчали помідори. Ціна зросла приблизно на 20%, до 80-100 гривень за кілограм.
