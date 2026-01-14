В Україні ціни на капусту зросли на чверть: скільки тепер платити за кілограм

Ілюстративне фото

В Україні наприкінці минулого тижня відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах піднялись. Стало відомо, як змінилась вартість популярног оовоча

Про це повідомляє Економічна правда, передає RegioNews.

Вже з минулого тижня відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерів зросли до 3-10 гривень за кілограм. В середньому це на 25% більше, аніж на тиждень раніше.

Наприкінці грудня багато виробників розпродали більшу частину запасів цієї продукції. Зокрема, на ціни впливає те, що на ринку дефіцит капусти середньої та низької якості. Тому фермери почали старт продажів якісного продукту, що дало зростання цін.

При цьому якщо порівнювати з минулим роком, то в середньому ціна на капусту зараз на 82% нижча.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.